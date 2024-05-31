31 Мая 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин: Вопросы безопасности наших жителей всегда в приоритете

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Участники обсудили ряд вопросов, касающихся обеспечения безопасности региона на случай возможных угроз, в том числе меры противодействия терроризму и экстремизму.

В частности, речь шла о профилактической работе с мигрантами. Глава региона отметил, что на сегодняшний день миграционная обстановка в области стабильная и контролируемая, однако расслабляться, по его мнению, недопустимо – для многонационального и приграничного региона эта тема особенно актуальна.

Игорь Бабушкин подчеркнул: важно не допустить в регионе разжигания религиозной и национальной розни. Для этого, считает губернатор, нужно активнее работать с работодателями, лидерами национальных диаспор и духовенства. Особое внимание следует уделять выявлению иностранцев и лиц без гражданства, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

«Мы всегда открыты для гостей, готовы помогать в адаптации и социализации и приобщении к российским духовно-нравственным ценностям. Но при этом просим не забывать, что законы РФ едины для всех, кто находится на нашей территории. И они должны неукоснительно соблюдаться. А нарушители закона и общепринятых правил поведения будут выявлены и наказаны в соответствии с законом», – подытожил глава Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Также участники заседания обсудили текущую работу по защите стратегически важных объектов, в том числе транспортной инфраструктуры и меры противодействия различным возможным угрозам.

«Вопросы безопасности наших жителей всегда в приоритете. Нужно сделать всё, чтобы и астраханцы, и те, кто приезжают к нам в регион, всегда чувствовали себя защищёнными», – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, аантитеррористическая безопасность, стратегически важные объекты


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