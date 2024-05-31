В Карачаево-Черкесии во время урагана погиб человек

В Черкесске во время урагана из-за падения дерева на автомобиль погиб один человек. Шесть пострадали. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"К сожалению, в Черкесске один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким. Еще шестеро пострадавших госпитализированы, есть обратившиеся за амбулаторной медицинской помощью", - сообщил глава региона.

Темрезов поручил министру здравоохранения республики Казиму Шаманову оказать всю необходимую помощь пострадавшим, проверить все лечебные учреждения, попавшие в зону неблагоприятных метеорологических явлений, для принятия необходимых мер.

Членам правительства, Оперативного штаба по ГО и ЧС и главам муниципальных городов и районов поручено провести осмотр всех социальных учреждений образования, здравоохранения, кровель многоквартирных домов, систем энергоснабжения и жизнеобеспечения на предмет нанесенного ущерба и объема восстановительных работ. К ремонту поврежденных объектов необходимо привлечь все необходимые силы и средства.

Всем аварийным и коммунальным службам во взаимодействии с администрациями Черкесска и районов поручено незамедлительно приступить к аварийно-восстановительным работам.