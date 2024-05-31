В Белгороде беспилотник врезался в жилой дом и сдетонировал

В Белгороде от украинского беспилотника пострадал жилой дом.

"Беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. В результате взрыва в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон", - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

В детском саду осколками посечены кровля и стены летнего павильона. Также поврежден один автомобиль.

"Никто из мирных жителей не пострадал. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков.