СМИ: США разрешат Украине наносить удары по России из HIMARS, GMRLS и артиллерии

США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ РСЗО Himars, ракетные системы GMLRS и артиллерию, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, это оружие США разрешат использовать ВСУ в Харьковской области.

Ранее издание Politico сообщило, что президент Соединенных Штатов Джо Байден втайне разрешил Киеву наносить удары по территории России американским оружием. Разрешение дано наносить удары по российской территории "исключительно в районе Харькова", что поможет ВСУ защитить второй по величине город Украины. При этом отмечается, что политика разрешения ударов вглубь РФ не изменилась.

Представитель Госдепа заявил РИА Новости, что Байден оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.