В списке российских военнопленных, вернувшихся на Родину, есть житель Прикамья

В списке российских военнослужащих, которых обменяли на военнопленных ВСУ в формате 75 на 75, находится житель Пермского края. Об этом сообщил омбудсмен Прикамья Игорь Сапко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Позвонил по телефону супруге военнослужащего, что направляла мне обращение. Вместе порадовались добрым вестям. Транспортной авиацией ВКС России наши ребята доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. На протяжении нескольких последних месяцев украинская сторона блокировала работу по возвращению военнопленных, несмотря на то, что список находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ уже давно был передан Украине", - сообщил Сапко.

Накануне российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова вновь заявила, что работа по возвращению военнопленных приостановлена из-за Киева, который "постоянно выставляет надуманные требования".

Ранее омбудсмен сообщала, что направила список украинских пленных омбудсмену Украины с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов. Она подчеркнула, что уже несколько месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных.