Житель Башкирии выпал из квартиры на третьем этаже и пешком ушел с места падения

Житель Салавата (Башкортостан) выпал из квартиры на третьем этаже жилого дома. Он упал на лавку, встал с нее и благополучно ушел в неизвестном направлении.

Момент падения попал в объектив домофона "Уфанет". На записи видно, как мужчина с ревом падает на скамейку во дворе дома, встает с громким рычанием и уходит. В соцсетях уточняют, что мужчина выпал из окна третьего этажа дома на улице Ключевая, пишет РИА Новости.

О том, обратился ли потом пострадавший за медицинской помощью, не сообщается.