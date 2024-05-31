Хуситы заявили о ракетном ударе по авианосцу США в Красном море

Движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало авианосец США Dwight Eisenhower в Красном море.

Как заявил военный представитель движения Яхья Сариа, удар наносился с использованием нескольких крылатых и баллистических ракет. "Попадание было точным", - цитирует его ТАСС.

Атака стала ответом на совершенные США и Великобританией авиаудары по объектам движения на территории Йемена.

В марте сообщалось, что йеменские хуситы заверили Россию и Китай, что не будут нападать на судна этих стран, идущие через Красное море и Аденский залив. По словам источников, в обмен на ненападения Пекин и Москва могут оказать политическую поддержку хуситам в таких международных организациях как Совет Безопасности ООН.