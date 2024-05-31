Новый губернатор Югры приедет в регион в воскресенье

Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале сообщил, что уже приступил к работе в новой должности, но пока в Москве. Провел встречи с первым заместителем председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым, заместителем председателя Правительства Александром Новаком, передает корреспондент Накануне.RU.

В Югру новый глава региона приедет в воскресенье вместе с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым, экс-губернатором Натальей Комаровой.

В планах у Кухарука встреча с управленческой командой региона: правительством, депутатами, главами, руководителями региональных управлений федеральных структур и представителями общественности.

"Помимо этого, проведу первое для себя заседание правительства Югры, заслушаю доклады своих заместителей, глав муниципалитетов по текущей оперативной обстановке, прежде всего по ситуации с паводком и лесными пожарами. Буду постоянно на связи, сообщать о решениях по развитию региона. Заинтересован в качественной обратной связи с вашей стороны", - сообщил Кухарук.

Напомним, 30 мая, Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры.

Президент Владимир Путин предложил Кухаруку возглавить округ.

"Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени. Хочу предложить вам возглавить округ. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени, будет использовано на более высоком уровне", - сказал Путин.

Кухарук отметил, что Югра – стратегический регион, и первоочередная задача – продолжить темпы развития.