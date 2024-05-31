Участников скандала в школе Воронежа отстранили от работы на экзамене

Все лица, которые оказались задействованы в ситуации при досмотре перед ЕГЭ в школе Воронежа, отстранены от участия в едином госэкзамене. Об этом сообщила министр образования Воронежской области Наталья Салогубова в ходе прямого эфира в соцсетях.

По ее словам, Государственная экзаменационная комиссия сформировала группу для разбора инцидента. Собранные ею материалы переданы в Следственный комитет.

Накануне глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что жалоб от девочек, сдававших ЕГЭ в воронежской школе, не поступало.

Ранее стало известно, что девочек в одной из воронежских школ досматривали буквально до белья перед ЕГЭ. Одной из школьниц пришлось снимать бюстгальтер с железными элементами, на которые реагировал металлоискатель. В областной администрации при этом встали на сторону школьных сотрудников, заявив, что те лишь выполняли инструкцию.