НАТО пока не будет координировать военные поставки Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы МИД стран ЕС пока не договорились о передаче альянсу координирующей роли в сфере военных поставок Украине.

При этом достигнут "существенный прогресс" по трем вопросам, и первый – план НАТО играть большую роль в координации предоставления помощи Украине, пишет ТАСС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что Россия не заинтересована в военном конфликте с НАТО – у альянса гораздо больше ресурсов. Однако, по его словам, в Брюсселе идет подготовка к возможному конфликту. В связи с этим власти Венгрии изучают, как страна может быть членом НАТО и при этом не участвовать в операциях за пределами самого альянса.