ЕС внес приморского губернатора в санкционный список за помощь КНДР

Совет ЕС ввел санкции в отношении губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Глава российского региона попал в число шести физических лиц и трех организаций, обвиняемых европейскими властями в помощи Северной Корее.

Северную Корею, в свою очередь, Совет ЕС обвиняет не только в незаконных попытках создать ядерное оружие, но и в военной помощи России в конфликте с Украиной.

Санкции предполагают заморозку имеющихся в Европе активов, запрет на въезд в Евросоюз и т.д.

"ЕС полон решимости предотвратить поток компонентов, финансов и знаний, которые могут быть использованы КНДР для поддержки развития ее программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет. ЕС призывает КНДР прекратить дестабилизирующие действия, выполнить свои обязательства по международному праву и возобновить диалог с соответствующими сторонами", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Сейчас в санкционном списке 77 физических и 20 юридических лиц.

Приморский край активно развивает программы туристических поездок в соседствующую с ним Северную Корею, власти постоянно рекламируют северокорейские курорты.