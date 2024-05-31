В Тюмени открылось отделение неотложной помощи детям

В Тюмени открылось отделение неотложной помощи детям, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Филиал расположен в городской поликлинике №5 на улице Вьюжной, 6А, он работает с 07.00 до 24.00 ежедневно. В отделение есть отдельный вход с улицы. В холле учреждения организована комфортная зона для ожидания.

Обращаться можно с повышением температуры, кашлем, насморком, болью в ушах, затрудненным дыханием, головной болью, сыпью и другими жалобами. При обращении пациента осматривает врач-педиатр или фельдшер. По необходимости приглашаются врач-хирург, врач УЗИ, врач-инфекционист.

Имеется видеоотоскоп, позволяющий врачу-педиатру визуализировать изображение на рабочем столе и провести телемедицинскую консультацию с врачом оториноларингологом. Есть палата динамического наблюдения.

Забор крови может быть произведен как из пальца, так и из вены. При необходимости проводятся ингаляции с использованием небулайзера. Возможно проведение теле-ЭКГ, рентгенологических исследований.

Напомним, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2023 году в Тюменской области капитально отремонтированы пять районных поликлиник. Открылся после реконструкции новый корпус поликлиники № 12 в Тюмени. Приобретено 278 единиц медицинского оборудования. Продолжается развитие высокотехнологичной медпомощи – ее получили около 20 тысяч жителей региона.