В Нижневартовском районе деревня оказалась отрезана от "большой земли" из-за обрушения дороги

В деревне Соснина в Нижневартовском районе обрушилась дорога. Местные жители не могут добиться ремонта, сообщает "Мегаполис".

Деревня принадлежит Нижневартовскому району, однако дорога частично принадлежит муниципалитету соседней Томской области - Александровский район. На просьбы отремонтировать дорогу местные жители получают лишь отписки.

По данным канала, власти говорят, что дорогу будут чинить, когда спадет уровень воды. Но местных это не устраивает, они отмечают, что фактически оказались в ловушке. При этом, по словам местных жителей, ландшафт позволяет сделать к деревне резервную временную дорогу, чтобы на время паводка не быть отрезанными от большой земли. Но надо решать основную проблему.