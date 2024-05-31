"Человек своего времени". Чем запомнилась Югре эпоха губернатора Комаровой

Губернатор Югры Наталья Комарова, возглавлявшая округ 14 лет, ушла в отставку. Подводя итоги ее руководства нефтяной житницей, можно сказать, что сделано в округе очень много. Активно идут начатое при теперь уже экс-главе региона строительство дорог, второго моста через Обь вблизи Сургута, переселение из аварийного жилья. Чем именно запомнилась эпоха Комаровой, читайте в материале Накануне.RU.

Комарова родилась 21 октября 1955 г. в Псковской области. В 1978 г. закончила Коммунарский Горно-Металлургический институт, инженерно-экономический факультет по специальности "экономика и организация строительства" с присвоением квалификации "Инженер-экономист". Трудовую деятельность начала в 1978 г. В 1980 г. переехала в Новый Уренгой (ЯНАО), где стала работать в горисполкоме. В 1994 г. возглавила город. Занимала этот пост до 2000 г. В октябре 2000 г. – декабре 2001 г. – первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, глава Экономический Совет округа. После перешла в Госдуму, депутатом которой была до 2010 г., когда после ухода из нижней палаты российского парламента стала губернатором Югры. Об отставке объявила 30 мая 2024 г., то есть у руля нефтяной житницы России провела 14 лет.

Комарова считает, что главное богатство округа – люди. Именно им Югра обязана своими экономическими достижениями: за пять лет в округе появились 14 новых месторождений (120 млн т нефти), каждая 20-ая тонна нефти, добытая в мире, - дело рук югорчан. Добыча нефти невозможна и без научных разработок в отрасли, которые активно идут в округе. Политолог Александр Безделов назвал Накануне.RU проблемы, стоявшие перед округом в момент прихода Комаровой, которые ей за годы управления удалось решить.

"Наталья Комарова активно занималась переселением из аварийного жилья. По этому показателю округ находился в момент ее прихода в сложном положении. Также ей удалось наладить хороший контакт с губернатором Тюменской области. Что бы там ни говорили про сопротивление программе "Сотрудничество", на самом деле это не так. Регионы работали хорошо, непонимания не было", - сказал Безделов.

Он поставил в заслугу Комаровой различные инфраструктурные проекты, связанные, прежде всего, с транспортной доступностью различных населенных пунктов округа. Например, второй мост через Обь, что строят вблизи Сургута.

"Привлечены огромные деньги", - сказал Безделов.

По его мнению, одним из главных успехов Комаровой стало выживание округа в условиях санкций, которые ввели, в первую очередь, в сфере добычи углеводородов.

"В социальном плане округ не проиграл и продолжает неплохо развиваться, что важно в ситуации экономической турбулентности в стране", - сказал Безделов.

Схожую оценку высказал губернатор Тюменской области Александр Моор – он поблагодарил Наталью Комарову за сотрудничество.

"14 лет Вы трудились на благо территории и ее жителей. За это время округ добился высоких результатов по самым разным социально-экономическим показателям. Вы – настоящий патриот Югры. Спасибо Вам за многолетнее и плодотворное сотрудничество. У нас многое получилось сделать на благо жителей Тюменской области и Югры", - написал Моор в своем telegram-канале.

Под руководством губернатора Натальи Комаровой в округ в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам, например, 2021 г. занял шестое место в стране. Также регион занял восьмую позицию в рейтинге качества жизни населения. Помимо добычи углеводородов огромное внимание в автономном округе уделяют развитию творческих индустрий. Югра — первый регион России, который утвердил региональное законодательство по поддержке креативных индустрий, в том числе коренных народов и выделил специальный пакет мер поддержки для представителей креативного сектора. Кроме того, власти Югры, несмотря на все экономические и социальные вызовы, с которыми столкнулась Россия после введения западных санкций, не отказались от реализации масштабного научно-образовательного проекта – центра высоких технологий.

Другие важные экономические достижения эпохи Натальи Комаровой – создание особой экономической зоны "Нягань", включение Березовского и Белоярского районов округа в Арктическую зону России, пребывание округа в топ-5 регионов России по качеству жизни. Югра занимает третье место по качеству оказания медицинских услуг. Населению доступна высокотехнологичная медицинская помощь, включая трансплантацию органов, работают 17 специализированных медцентров. В 2024 г. планируется рост инвестиций в основной капитал на 5%. Отдельную главу работы Натальи Комаровой на посту губернатора составляет сотрудничество с новыми регионами. Она – единственный в стране губернатор, который проехал всю линию фронта. По ее поручению был сформирован и уже пять лет работает Гуманитарный добровольческий корпус.

"И.о. главы округа Руслан Кухарук получил достаточно хорошее хозяйство, которое не требует глубоких преобразований", - сказал политолог Александр Безделов.