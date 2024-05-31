Хоккеисты челябинского "Трактора" вновь сыграют в футбол с чиновниками

Уже завтра, 1 июня, в 13:00 на стадионе АМЗ в Челябинске начнется церемония открытия фестиваля "МЕТРОШКА".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, почетными гостями открытия станут министр спорта Челябинской области Александр Гриб и генеральный директор ХК "Трактор" Иван Савин. В 13:30 на футбольное поле выйдут хоккеисты "Трактора" и сборная правительства Челябинской области. Соперники сыграют два тайма по 20 минут, а затем проведут дружескую серию пенальти. Против хоккеистов сыграют министр спорта Челябинской области Александр Гриб, заместитель председателя Законодательного собрания региона Анатолий Еремин, депутат Челябинской городской думы Кирилл Матвеев, директор ОГАУ ОСШ по футболу Андрей Фомин, а также автор и создатель фестиваля "МЕТРОШКА" Дмитрий Борщев.

Честь "Трактора" будут отстаивать игроки Алексей Петров, Евгений Любимов, Сергей Мыльников, Сергей Телегин, Александр Шепелев, Артем Шварев, Георгий Мерданов, Егор Шанский и другие. В прошлом году товарищеский матч закончился победой чиновников.

После матча продолжатся групповые матчи турнира "МЕТРОШКА-2024". В Челябинске фестиваль пройдет уже в девятый раз. В этом году в нем примут участие 20 детских команд. 1 и 2 июня борьба развернется в двух возрастных группах: 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения.

В этом году фестиваль "МЕТРОШКА" вновь включен в I часть Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ. Также в 2024 году Российский футбольный союз инициирует процесс официального учреждения Всероссийского дня футбола в качестве профессионального праздника в производственном календаре – его будут отмечать 1 июня. Фестиваль "МЕТРОШКА" в Челябинске приурочен к Всероссийскому дню футбола.

В 2024 году более 8 тысяч детей из 50 городов и 22 регионов России (Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Кировской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Тюменской и Ульяновской областей, республик Татарстан, Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Башкортостан и Удмуртия, а также Пермского края) получат возможность принять участие в большом детском празднике.

Абсолютные чемпионы фестиваля получат в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки. Традиционной останется и призовая поездка чемпионов в академию "Спартак" им. Федора Черенкова в Москве. Это подарок от генерального партнера фестиваля "МЕТРОШКА" –Русской медной компании, которая вот уже девятый год поддерживает фестиваль. Благодаря этой поддержке турнир ежегодно расширяет свою географию, включая в программу все новые города и регионы России.