В Москве купальный сезон начнется раньше, чем в Сочи

Купальный сезон этим летом начнется в Москве раньше, чем на южных курортах России. Температура воды в озерах и прудах столицы 1-2 июня поднимется до 21-22 градусов, в то время как у побережья Черного моря она еще около 19 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Купальный сезон начинается в Москве, а не в Сочи", - сказал он РИА Новости.

Это связано с тем, что в Москве не только днем стояла жара, но и ночные температуры были очень высокими, пояснил синоптик.

Как сообщалось, в Москве последние весенние дни стали аномально жаркими – воздух впервые с начала года прогрелся до 30 градусов. Сегодня и завтра температурные рекорды продолжатся, прогнозируют эксперты. При этом в столичном регионе возможны кратковременные дожди и грозы.