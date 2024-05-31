31 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Суды приостановили деятельность еще трех поставщиков еды "Жизньмарт" в Екатеринбурге

Суды Екатеринбурга приостановили деятельность еще трех поставщиков готовых блюд сети магазинов "Жизньмарт".

Орджоникидзевский районный суд вынес решение о приостановке работы компании Романа Шабалды на 30 суток. Для "Жизньмарт" "Вкусный сэндвич" производил шаурму, шницель с картофельным пюре, котлету по-киевски с картофельным пюре, а также онигири с сурими. Аналогичное решение было вынесено и по фабрике предпринимателя Михаила Курмачева, сообщают СМИ.

Сегодня же Кировский районный суд вынес решение по компании предпринимателя Максима Яровикова. Как сообщает "4 Канал", в его продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, однако, в отличие от других поставщиков, утверждает бизнесмен, сальмонеллу у них не нашли. В ходе проверки 23 мая было установлено, что помещения в компании грязные, а уборка не проводилась должным образом. Адвокат же заверил, что весь беспорядок образовывается в процессе приготовления еды.

Предприятие Яровикова также закрыли на 30 суток.

Напомним, что вчера Березовский городской суд приостановил деятельность фабрики-кухни ИП Гумаровой, которую обвиняют в поставке в "Жизньмарт" Екатеринбурга продукции с кишечной палочкой.

Теги: Жизньмарт, Екатеринбург, поставщик, суд


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