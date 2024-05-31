На Транссибе с рельсов сошел поезд с углем, начался лесной пожар

В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем. ЧП произошло на перегоне Селеткан – Ледяная Транссибирской магистрали.

"Движение поездов по перегону Селеткан - Ледяная временно приостановлено. В результате происшествия пострадавших нет. В связи со сходом ожидаются задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении Забайкальской железной дороги.

К месту происшествия направлены восстановительные поезда. Между тем, на месте аварии начался лесной пожар – деревья росли у самого железнодорожного полотна.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины и размер ущерба аварии устанавливаются. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).