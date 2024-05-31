В Екатеринбурге пройдет День футбола. Обещают "Битву стихий"

В это воскресенье, 2 июня, в Екатеринбурге пройдет День футбола. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФК "Урал".

Праздник футбола состоится в манеже "Урал". Участников ждет большое количество различных спортивных аттракционов, аквагрим, разминка и мастер-класс от амбассадоров РФС – Никиты Баженова и Виктора Булатова.

На полях манежа пройдут матчи среди студентов, детей с ОВЗ, девочек, а также дошкольников с родителями. Как пообещали в клубе, у всех будет возможность принять участие в новом формате игры в футбол под названием "Битва стихий". Подробности пока держат в секрете.

Напомним, что уже завтра "Уралу" предстоит решающий матч за право остаться в РПЛ. Команда сыграет в гостях против тольяттинского "Акрона". После первой игры в Екатеринбурге клуб расстался с главным тренером Виктором Гончаренко.