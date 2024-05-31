В Нижневартовске жителей дач попросили покинуть дома

В Нижневартовске жителей дач попросили покинуть дома, сообщает Neft со ссылкой на директора управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска Вадима Татаренкова.

Дорогу до РЭБ флота уже топит, но как только уровень воды станет критическим, закроют движение для легковых машин. Также сейчас в СОНТы по запросу привозят мешки с песком, чтобы строить дамбы. Однако подворовой обход все равно ведется, и жителей дач просят собрать вещи.

Сейчас паводковая ситуация в городе изменилась. По словам Вадима Татаренкова, критический уровень воды в Оби теперь равен 890-980 (+90 см).