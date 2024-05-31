Песков прокомментировал отказ Китая от участия в конференции по Украине

Россия разделяет подход Китая к урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Китай с самого начала говорил об абсолютной бесперспективности проведения таких форматов без участия России в той повестке дня, которая была заявлена", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он добавил, что Россия поддерживает подход Китая: "Здесь в этом плане наши позиции абсолютно идентичны с Китайской Народной Республикой».

Ранее сообщалось, что Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. По данным Reuters, отказ Пекина связан с тем, что на конференции не будет представлена Россия.

Конференция инициирована Киевом, Россию на нее не приглашали, но российский МИД заявил, что даже если бы и пригласили, Москва бы отказалась, поскольку будет рассматриваться только план Зеленского.