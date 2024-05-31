В Свердловской области лесной пожар распространился на 20 гектаров

На территории Свердловской области зафиксирован один лесной пожар. По данным ФБУ Авиалесоохраны, к 00.00 31 мая огонь успел разрастить на площади в 20 га.

Всего же в 18 регионах за прошедшие сутки удалось ликвидировать 36 лесных пожаров на площади в 4 тыс. 611 га. Огонь вспыхнул в лесах Вологодской, Ленинградской, Рязанской, Тверской, Псковской, Пензенской, Самарской, Владимирской, Московской, Херсонской, Магаданской, Иркутской, Амурской областях, республиках Карелия, Саха (Якутия), Луганской Народной Республике, Хабаровском, Забайкальском краях.

Напомним, что вчера в Свердловской области был установлен запрет на посещение лесов вплоть до 21 июня. Это сделано для того, чтобы не допустить ухудшения пожароопасной обстановки на Среднем Урале.