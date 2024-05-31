Минобороны сообщило о возвращении 75 российских военнопленных

Минобороны России сообщило о первом с февраля обмене военнопленными в формате 75 на 75. Также сообщается, что Россия забрала 45 тел погибших военных.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении.

Посредником в переговорном процессе выступили ОАЭ.

Накануне российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова вновь заявила, что работа по возвращению военнопленных приостановлена из-за Киева, который "постоянно выставляет надуманные требования".

Ранее омбудсмен сообщала, что направила список украинских пленных омбудсмену Украины с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов. Она подчеркнула, что уже несколько месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных.