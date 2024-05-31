РПЦ поставила Болгарии ультиматум?

Священный Синод РПЦ, констатировав невозможность сослужения с иерархами Болгарской Православной Церкви (БПЦ), вступившими в церковное общение с украинскими раскольниками, фактически поставил БПЦ ультиматум.

В Болгарии недавно умер патриарх, и патриаршее место пока вакантно, а митрополит Пловдивский Николай является одним из реальных претендентов. Церковное общение с ним отныне более невозможно, то есть РПЦ дала понять, что не будет иметь дела с раскольником на посту болгарского патриарха.

"Митрополита Пловдивского Николая, затеявшего игру с Фанаром, в определенном смысле можно считать "сбитым летчиком". Даже его избрание патриархом в нынешних обстоятельствах вызовет серьезные волнения в БПЦ, рискующие спровоцировать раскол", - пишет "Правблог".

Выборы нового патриарха Болгарского намечены на 30 июня. Символично, что накануне, во время сильной грозы, молния ударила в секвойю, растущую во дворе Софийской митрополии БПЦ и разнесла ее в щепки. Дерево было посажено по благословению патриарха Максима в начале 70-х годов.

Экуменический патриарх Варфоломей продолжает предпринимать действия, направленные на втягивание в раскол иерархов из православных церквей. Официально в раскол ушли четыре "греческие" церкви: Александрийская, Кипрская, Элладская и сам Фанар. Но Фанар вербует иерархов и из других церквей.