ХК "Автомобилист" подписал канадского нападающего с российским гражданством

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" подписал контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, одностороннее соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на два года. Минувший сезон Лайпсик отыграл в СКА из Санкт-Петербурга, который "Автомобилист" выбил в плей-офф Кубка Гагарина.

В регулярных чемпионатах КХЛ нападающий провел 172 матча и набрал 107 (40+67) очков с показателем полезности +20. В розыгрышах Кубка Гагарина на счету Лайпсика 53 игры и 39 (16+23) очков при все той же полезности +20.

Как подчеркнули в клубе, в январе нынешнего года Брендан Лайпсик (канадец по рождению) получил гражданство России. С нового сезона он не будет считаться легионером в чемпионате КХЛ.

Напомним, также на этой неделе ХК "Автомобилист" продлил контракт с нападающим Семеном Кизимовым.