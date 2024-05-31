Путин предложил главе тульского правительства Федорищева пост врио губернатора Самарской области

Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область после отставки Дмитрия Азарова.

Федорищев становится самым юным главой региона – ему всего 34 года.

"Выходец из РАНХиГС. Придя в 2013 году в Минэкономразвития при Белоусове на рядовую должность, после ухода Андрея Рэмовича Федорищев при Улюкаеве быстро дорос до советника министра. А оттуда уже прыгнул десантом в Тулу главным помощником при неопытном еще Дюмине. После ухода Дюмина и назначения на должность врио главы Тульской области Миляева Федорищеву там просто не осталось куда расти. Вот и нашли парню новую должность", - пишет анонимный Telegram-канал "Свои да наши".

О причинах отставки Дмитрий Азаров не сообщил. Восемь месяцев назад он переизбрался на пост губернатора Самарской области, а вообще возглавлял ее с 2017 года.