31 Мая 2024
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Фото: Правительство РФ

Вице-премьер Новак встретился с врио губернатора ХМАО - Югры Русланом Кухаруком

Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Русланом Кухаруком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства России.

Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, задачи по развитию ТЭК и обеспечению надежности энергетического комплекса ХМАО.

Вице-премьер Новак встретился с врио губернатора ХМАО - Югры Русланом Кухаруком(2024)|Фото: Правительство РФ

Напомним, 30 мая, Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры.

Президент Владимир Путин предложил Кухаруку возглавить округ.

"Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени. Хочу предложить вам возглавить округ. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени, будет использовано на более высоком уровне", - сказал Путин.

Кухарук отметил, что Югра – стратегический регион, и первоочередная задача – продолжить темпы развития.

Теги: Кухарук, Новак, губернатор Югры


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