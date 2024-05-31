Вице-премьер Новак встретился с врио губернатора ХМАО - Югры Русланом Кухаруком

Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Русланом Кухаруком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства России.

Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, задачи по развитию ТЭК и обеспечению надежности энергетического комплекса ХМАО.

Напомним, 30 мая, Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры.

Президент Владимир Путин предложил Кухаруку возглавить округ.

"Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени. Хочу предложить вам возглавить округ. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени, будет использовано на более высоком уровне", - сказал Путин.

Кухарук отметил, что Югра – стратегический регион, и первоочередная задача – продолжить темпы развития.