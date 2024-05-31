Екатеринбуржцы согласны рожать, имея не меньше 1,6 миллионов рублей в кармане

Жители Екатеринбурга считают, что перед тем, как заводить ребенка, на их банковском счете должна быть сумма как минимум в 1,6 млн рублей. В опросе СберНПФ, проведенном в преддверии Дня зашиты детей, приняли участие 11 тыс. россиян из 37 регионов страны. Но самыми предприимчивыми оказались жители уральской столицы.

По словам управляющего Свердловским отделением Сбербанка Владислава Шиленко, 60% опрошенных заявили, что готовы стать родителями, накопив минимум 600 тыс. рублей. Что же касается Екатеринбурга, 69% опрошенных заявили, что перед рождением ребенка нужно купить просторную квартиру, 41% заявили о необходимости благоустроить уже имеющееся жилье, 44% собираются сначала пройти медицинское обследование. Еще 35% сообщили, что им необходимо сразу найти помощь со стороны в виде няни, домработницы или родственников. 32% опрошенных заявили, что намерены сначала построить карьеру, чтобы иметь достаточно средств для содержания ребенка, а вот 10% рассчитывают на сбережения, которые будут сформированы за 3-4 года. И только 7% готовы на рождение детей, но только после покупки автомобиля.

Напомним, что накануне глава свердловского отделения Союза женщин России Ирина Чемезова призвала создавать семьи в 18-19 лет и рожать как можно раньше. По ее словам, именно дети сделают своих родителей успешнее, так как дадут стимул развиваться.

Отметим, что Ирина Чемезова является бывшей супругой вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.