Игорь Бабушкин на площадке научно-образовательного Конгресса: Это важный шаг в формировании единого пространства на Каспии

Масштабное научное мероприятие инициировано губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Оно проходит в регионе второй год подряд. Международное событие объединило сотни ученых, представителей бизнеса и специалистов из прикаспийских государств, Беларуси, Сербии и Узбекистана. На 120 площадках эксперты обсуждали вопросы, имеющие стратегическое значение в сфере науки, технологий, образования, экологии, культуры и туризма.

По мнению Игоря Бабушкина, научно-образовательный Конгресс также будет способствовать реализации совместных логистических и инфраструктурных проектов.

«В нынешних геополитических условиях особую роль играет развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Этот маршрут должен стать примером самой широкой международной кооперации для создания новых логистических направлений. Астраханская область является ключевой точкой МТК «Север-Юг». Вместе с зарубежными партнерами мы готовы использовать весь потенциал важной мультимодальной артерии, наращивать экономические и торговые связи», - сказал Игорь Бабушкин.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется также экспорту образовательных услуг в страны Каспийского региона. В астраханских университетах работают десятки базовых кафедр для подготовки специалистов в области судостроения, транспортной логистики, радиоэлектроники, робототехники и IT-технологий.

В прошлом году медуниверситет и госуниверситет им. Татищева легализовали свои дипломы в Туркменистане. На сегодняшний день в астраханских вузах обучаются 1700 туркменских студентов.

Еще один пример успешного взаимодействия в образовании – аккредитация Астраханского государственного университета имени Татищева и Астраханского государственного технического университета в Исламской Республике Иран. Количество иранских студентов выросло в два раза.

Кроме того, с 2020 года в Ташкентской области Узбекистана работает филиал Астраханского государственного технического университета. Там готовят высококвалифицированных специалистов для развития рыбной отрасли.

Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что регион открыт для сотрудничества с вузами, ученым сообществом и бизнесом дружественных стран для реализации совместных образовательных программ и подготовки высокопрофессиональных кадров будущего.

«Конструктивный диалог на площадках Конгресса поспособствует укреплению связей наших стран в образовании и во многих других сферах», – уверен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.