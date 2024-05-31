Германия вслед за США разрешила Киеву атаковать цели в России переданным оружием

Канцлер Германии Олаф Шольц вслед за властями США разрешил Украине использовать переданное Германией оружие для ударов по территории России. Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителя немецкого правительства.

Как заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт, Берлин и его западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для препятствия продвижению ВС РФ в Харьковской области. Об этом передает РИА Новости.

Ранее издание Politico сообщило, что президент Соединенных Штатов Джо Байден втайне разрешил Киеву наносить удары по территории России американским оружием. Разрешение дано наносить удары по российской территории "исключительно в районе Харькова", что поможет ВСУ защитить второй по величине город Украины. При этом отмечается, что политика разрешения ударов вглубь РФ не изменилась.

Газета New York Times со ссылкой на чиновников США пишет, что первые удары американским оружием со стороны Украины по территории РФ могут начаться уже через несколько часов или дней.