Депутат Хинштейн торжествует после отставки Азарова

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн прокомментировал отставку губернатора этого региона Дмитрия Азарова. Парламентарий был в постоянном конфликте с командой Азарова и всячески критиковал главу региона.

"Перевернута еще одна страница в летописи Самарской области. Эпоха губернаторства Дмитрия Азарова — навсегда отходит в прошлое. Азаров добровольно покинул свой пост всего через 8 месяцев после триумфального переизбрания на второй срок (83,83%) объяснив это тем, что "Основные цели, которые мы определили…достигнуты". Надеюсь, что с приходом нового руководителя — нашему региону наконец повезет", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале (к слову – Азарова врио губернатора назначал тоже президент).

Он добавил: "Не сомневаюсь, что президент определит достойную кандидатуру: человека, способного справиться с масштабными вызовами и задачами".

Журналист Telegram-канала Brief Екатерина Винокурова отмечает, что "первые месяцы после <…> назначения Азарова Хинштейн делал тому публичные реверансы, однако вскоре начался конфликт. Собеседники Brief считают, что Хинштейн хотел иметь больше влияния лично на губернатора и напоминают, что Азаров считается ставленником Ростеха, Хинштейн же некогда считался неформальным лоббистом интересов Генпрокуратуры, но в последние годы его связывают с главой Росгвардии Виктором Золотовым".