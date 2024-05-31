В администрации Екатеринбурга назначен новый вице-мэр

Новым заместителем главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики назначен Константин Шевченко. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал сегодня мэр в своем Telegram-канале, он подписал распоряжение о назначении Шевченко своим заместителем, курирующим вопросы соцполитики. Вице-мэр приступит к обязанностям с 1 июня.

С октября 2020 года Константин Шевченко занимал пост директора департамента образования городской администрации. А до этого в течение 10 лет руководил Дворцом молодежи.

Он сменит на посту вице-мэра Екатерину Сибирцеву, которая ушла в отставку в апреле этого года. Сообщалось, что чиновница покинула должность по семейным обстоятельствам.