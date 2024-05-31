31 Мая 2024
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В администрации Екатеринбурга назначен новый вице-мэр

Новым заместителем главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики назначен Константин Шевченко. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал сегодня мэр в своем Telegram-канале, он подписал распоряжение о назначении Шевченко своим заместителем, курирующим вопросы соцполитики. Вице-мэр приступит к обязанностям с 1 июня.

С октября 2020 года Константин Шевченко занимал пост директора департамента образования городской администрации. А до этого в течение 10 лет руководил Дворцом молодежи.

Он сменит на посту вице-мэра Екатерину Сибирцеву, которая ушла в отставку в апреле этого года. Сообщалось, что чиновница покинула должность по семейным обстоятельствам.

Теги: Шевченко, назначение, Орлов


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Ранее 09.09.2020 09:00 Мск От учителя физики до заммэра. Новым заместителем главы Екатеринбурга назначена Екатерина Сибирцева

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