Полицию хотят обязать патрулировать парки и скверы, власти - против

Полицейские патрули должны появиться в парках и скверах, это должно стать обязанностью полиции, считают депутаты фракции ЛДПР, которые внесли в Госдуму соответствующий законопроект.

В настоящее время по закону о полиции ее обязанностью является лишь обеспечение общественного порядка, а патрулирование улиц - правом. Предложенные поправки превращают это право в обязанность.

Правительство считает законопроект избыточным. Это ограничит полицию в выборе наиболее эффективных форм и методов охраны общественного порядка. Также не определен источник новых расходов