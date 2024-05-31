СМИ: Анастасию Заворотнюк в последнее время лечили бесплатно

Врачи частной клиники, где лечилась Анастасия Заворотнюк, в последнее время не брали денег с семьи пациентки – в знак уважения и любви к актрисе, сообщает Shot.

Близкие перепробовали все методы лечения глиобластомы головного мозга, звезде сделали две операции.

Также семья решилась на экспериментальный метод — пациентке изготовили индивидуальную вакцину на основе её раковых клеток, чтобы иммунная система начала атаковать опухоль.

Клетки опухоли Анастасии сдавали и в Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта в Москве, ученые пытались подобрать вирусы, которые могут разрушить злокачественное образование.

Все эти способы, по словам медиков, действительно сначала работали — Анастасии удалось значительно продлить жизнь при таком диагнозе. Ситуация ухудшилась полгода назад — актриса начала угасать на глазах.

Анастасия Заворотнюк скончалась накануне – на 54-м году жизни.