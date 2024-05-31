СК завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг в "Крокусе"

Следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту теракта в "Крокус сити холле".

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в постановлении суда в отношении одного из обвиняемых в самом теракте. Пока неизвестно, есть ли в рамках данного дела подозреваемые или обвиняемые.

Ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала "Крокус сити холла", могли способствовать стремительному развитию пожара во время теракта. Там заявили, что, по предварительной информации, стены были отделаны горючими материалами. Кроме того, потерпевшие рассказали во время опросов, что после начала пожара в концертном зале не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка.

При этом глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что пожарная сигнализация в "Крокусе" сработала в штатном режиме, и системе не удалось потушить пожар из-за значительной площади, а генпрокурор РФ Игорь Краснов отмечал, что масштаб теракта в "Крокусе" оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности объекта. Владельцы объекта Агаларовы уверяли, что система пожаротушения и пожарная сигнализация сработали штатно.