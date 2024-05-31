Даванков снова предложил сократить рабочий день в жару

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов снова предложил законом закрепить сокращение рабочего дня на четыре часа при температуре воздуха выше +30. Соответствующий законопроект он внес сегодня в Госдуму.

Он отмечает в пояснительной записке, что сейчас Трудовой кодекс не регулирует режим работы при высокой температуре воздуха. Это не позволяет оформить приказ о сокращении рабочего дня в сильную жару. В результате, хотя по факту рабочий день иногда из-за жары сокращают, юридически это оформляется как простой, за который платится две трети средней зарплаты. То есть работники теряют в заработке не по своей вине. К тому же рекомендации Роспотребнадзора о сокращении рабочего времени в жару не всегда соблюдаются.

Даванков предлагает при температуре воздуха 28,5 °С сокращать рабочий день на один час, от 29 °С — на два часа, от 30,5 °С и выше — на четыре часа.

В августе 2023 года он уже вносил аналогичный законопроект, но Правительство дало на него отрицательный отзыв. Там сочли, что действующим законодательством вопрос уже урегулирован в достаточной степени. В результате проект даже не рассматривался и был отклонен. Вероятно, новый постигнет та же участь.

По данным информационно-правового портала "Гарант.ру", 47% респондентов отмечают, что их работодатели не предпринимают никаких мер по обеспечению условий работы в жару. Почти столько же говорят о том, что температурный режим не соблюдается. Около 80% сообщают, что из-за жары рабочий день не сокращается.