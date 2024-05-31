Кабмин: Законопроект о запрете вейпов требует концептуальной переработки

Правительство РФ считает, что законопроект о полном запрете вейпов может способствовать росту нелегального оборота этой продукции.

"С учетом изложенного законопроект требует концептуальной переработки", - говорится в отзыве правительства в думской электронной базе.

Сегодня законопроект о полном запрете вейпов в РФ был внесен в Госдуму. Авторы документа - депутаты от ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с председателем комитета Демы по соцполитике Ярославом Ниловым. Парламентарии предложили внести изменения в закон об охране здоровья граждан.

Из пояснительной записки следует, что хотя запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но сохранение здоровья нации важнее, а нелегальный оборот вейпов и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов.