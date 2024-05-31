Суд оставил в СИЗО экс-депутата ЗакСО Мякишева, подозреваемого в передачи взятки

Свердловский областной суд оставил в СИЗО бывшего депутата законодательного собрания региона Павла Мякишева.

Согласно данным из картотеки, защита Мякишева настаивала на освобождении из-под ареста, однако 30 мая суд оставил решение Ленинского районного суда за 28 апреля без изменений. В СИЗО экс-депутат пробудет до 26 июня.

Напомним, Мякишева подозревают в передаче крупной взятки замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрею Кислицыну. Речь идет о сумме почти в 2 млн рублей. По неподтвержденным данным Telegram-каналов, взятка якобы была передана в интересах АО "Энергосбыт плюс", где Мякишев занимает пост советника генерального директора.

Напомним, что ранее Ленинский районный суд также на два месяца арестовал Кислицына. По данным сайта министерства, он курирует вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области. Кислицын также пытался добиться освобождения из-под стражи, но остался в СИЗО.