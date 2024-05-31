Поток туристов в Крым в этом году вырос

Туристский поток в Крым в этом году уже превысил миллион человек. За январь — апрель полуостров посетило 816 тысяч отдыхающих, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщил сегодня председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

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В майские праздники поток туристов вырос на 12%. Всего 72% отдыхающих прибыли через Крымский мост автотранспортом, 25% — железнодорожным, 3% — через новые регионы. Летом в Крым будут курсировать дополнительные поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Челябинска, Мурманска.



На сегодняшний день средний уровень бронирования на лето в санаториях составляет 60%, в гостиницах — 45%, сообщил Константинов.

Ранее председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей заявил, что ожидает роста турпотока на 25-30%. В целом он вырос более чем в 1,5 раза за десять лет нахождения полуострова в составе России. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не опасаются снижения турпотока в Крым из-за украинских обстрелов.

Прежде всего россияне едут на Южный берег Крыма, климат которого является субсредиземноморским, но, в отличие от субтропиков юга Краснодарского края, не такой влажный. Самыми популярными курортами являются Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, а также Евпатория.