В Тюмени таксист наказан за то, что поссорился с пассажиром и сбил его

В Тюмени наказан таксист, из-за которого пассажир получил тяжелые травмы.

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В марте 2023 г. таксист поссорился с ранее незнакомым пассажиром. Он ударил оппонента, повалил на землю и снова стал бить. Потом, сев за руль "Лады гранта", нажал на педаль газа, из-за чего автомобиль сбил пострадавшего. Он упал на капот автомобиля, затем – на асфальт, из-за чего получил тяжелые травмы.

Водитель наказан годом колонии общего режима, сообщает прокуратура Тюменской области.