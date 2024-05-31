31 Мая 2024
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Наука и техника Новосибирская область
Фото: nso.ru

День ИТ-карьеры Cookie fest собрал в Новосибирской области более тысячи участников

Четвертый раз в регионе состоялся День ИТ-карьеры Cookie fest. Мероприятие Правительства Новосибирской области собрало более 1 000 участников-соискателей и 40 компаний работодателей. В церемонии открытия принял участие первый заместитель Губернатора Юрий Петухов.

"Для Новосибирской области, как и для всей страны, актуален вопрос дефицита ИТ-кадров. В новом майском Указе Президента России Владимира Владимировича Путина о национальных целях наряду с другими обозначены цели «Технологическое лидерство», «Цифровая трансформация госуправления». Поэтому потребность в квалифицированных специалистах будет только расти. Наш регион является одним из центров подготовки кадров в России. У нас базируется 10 вузов и 14 колледжей, выпускники которых трудоустроены в компаниях по всей стране и за рубежом. Мы ежегодно увеличиваем контрольные цифры приема в учебных заведениях по специальностям инженерного и технологического профилей. Так, за последние три года количество бюджетных мест по ИT-специальностям в вузах выросло на 25%. В колледжах число бюджетных мест выросло более чем в два раза», – подчеркнул первый вице-губернатор Юрий Петухов.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, в рамках Дня ИТ-карьеры подписано соглашение о сотрудничестве между министерством цифрового развития и связи Новосибирской области и обществом с ограниченной ответственностью «Методология предпринимательства». Оно направлено на реализацию инновационных проектов, поддержку стартапов и развитие ИТ-предпринимательства на территории регионе. В рамках соглашения прошла дискуссия на тему «Отраслевая специфика цифровой трансформации бизнеса» и битва стартапов Venture Games – баттл проектов на разных стадиях развития за время инвесторов и бизнес-ангелов, возможность получить пилотирование от корпораций. В нем приняли участие команды из Новосибирска, Казани, Москвы, Минска.

Специальными гостями мероприятия стали студенты ИТ-направлений из Донецкой Народной Республики, которые проходят стажировку в НГТУ НЭТИ. Новосибирская область первой из регионов России приняла студентов из ДНР на учебную стажировку. Ребята приняли участие во встрече с министром цифрового развития и связи Новосибирской области Сергеем Цукарем, деловой и развлекательной программе форума.

(2024)|Фото: nso.ru

Для участников был организован карьерный квест, ИТ-квартирник, мастер-классы, «прожарка» резюме. В течение дня работала кибер-зона с VR-активностями, беспилотниками, битвой роботов, игровыми приставками.

(2024)|Фото: nso.ru

В выставке стендов работодателей представлено 40 ИТ-компаний и цифровых экосистем. В том числе силовые ведомства, ГУ МВД России по Новосибирской области, региональное управление МЧС, ГУФСИН, Росгвардия, а также организатор мероприятия – минцифра Новосибирской области, подведомственные учреждения – Служба 112, Центр защиты информации, Центр цифровой трансформации, Центр информационных технологий.

(2024)|Фото: nso.ru

Напомним, первый День ИТ-карьеры «Cookie fest» прошел в Новосибирской области в октябре 2022 года. Мероприятие проходит в рамках программы популяризации ИТ-специальностей Новосибирской области и направлено на поддержку талантливых специалистов, закрытие кадровой потребности компаний, формирование отраслевого комьюнити, выработку современных ИT-решений.

Теги: День ИТ-карьеры Cookie fest, минцифры, карьера, беспилотники, ИТ-решения


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