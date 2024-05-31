Глава Минобороны: Отражена атака 10 ракетами ATACMS на Крымский мост

Российские военные отразили самую массированную атаку на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявил министр обороны Андрей Белоусов.

"Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью "Атакмсами" на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут", - сказал глава Минобороны РФ.

По его словам, все ракеты были сбиты, удалось спасти "сотни жизней".

Напомним, утром 30 мая в Минобороны сообщили о том, что ВСУ попытались атаковать различные регионы России ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами. В ведомстве уточнили, что восемь оперативно-тактических ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря. Восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, плывших в Крым.