Эксперты: число вакансий в Екатеринбурге увеличилось на 7%

Эксперты Авито Работы изучили екатеринбургский рынок труда и выяснили, что с марта 2023 года и по настоящий момент число вакансий в столице Урала увеличилось на 7%.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-офисе Авито в УрФО, при этом средние предлагаемые зарплаты выросли на 13%. Если весной текущего года работодатели предлагали в среднем 75 тысяч 104 рубля, то весной 2023 года эта сумма составляла 63 тысячи 451 рубль. А профессия штукатура отличилась увеличением средних предлагаемых зарплат сразу на 86% (87 тысяч 656 рублей).

Что касается спроса работодателей, то самыми востребованными специалистами в Екатеринбурге стали операторы производственной линии, для которых весной 2024 года число вакансий выросло в 8 раз по сравнению с весной прошлого года. Также в тройку вошли профессии водитель "Газели" и лаборант.