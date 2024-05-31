Губернатор Самарской области Азаров ушел в отставку

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку с поста главы региона.

Азаров занимал пост губернатора с сентября 2017 года (первый год – в статусе врио), до этого был сенатором от Самарской области, в 2010-2014 гг. был главой Самары. Является членом бюро высшего совета партии "Единая Россия".

В прощальном обращении Азаров заявил, что за шесть лет руководства регионом достиг основных целей, которые были определены. О новом месте работы и причинах своего решения не сообщил.

Накануне в отставку ушла губернатор ХМАО Наталья Комарова. Пост врио губернатора Югры Владимир Путин предложил занять мэру Тюмени Руслану Кухаруку.