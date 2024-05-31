Белоусов: ВСУ отступили на 8-9 километров на важных участках в Харьковской области

Вооруженные силы Украины отступили почти на десять километров в Харьковской области, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов, выступая на заседании совета министров обороны ОДКБ.

"В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров", — заявил министр. Он добавил, что продвижение идет на всех тактических направлениях, всего в мае Вооруженные силы России освободили 28 населенных пунктов. С начала года под контроль армии перешло 880 квадратных километров территории, уточнил Белоусов.

Напомним, в мае ВС РФ начали наступление в Харьковской области. Предполагается, что Россия таким образом хочет создать "буферную зону", чтобы защититься от атак со стороны ВСУ.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский выразил мнение, что армия России может выйти в тыл украинских войск в Харьковской области. Бойцы армии России расширили зону боевых действий.