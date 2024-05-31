В Пермь прибыли "Львята"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о приезде в столицу региона "Львят" – новых трамваев.

"Новые "Львята" в краевой столице — сейчас они проходят техническую подготовку и уже скоро отправятся на маршруты. Продолжаем обновление электротранспорта в Перми. По трехстороннему соглашению с "Мовиста Регионы" три новых вагона поставили в Прикамье раньше срока. Два из них планировали к поставке до конца 2024 г., а третий должен был поступить только в 2025 г.", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Новые трамваи нравятся жителям за техническую оснащенность, доступность для маломобильных граждан и характерную "пермскую" расцветку.