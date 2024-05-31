Жительницу Екатеринбурга судят за незаконный оборот ювелирных изделий на миллионы рублей

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о незаконном обороте немаркированных ювелирных изделий. Речь идет о миллионах рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась жительница уральской столицы. Как показало расследование, женщина арендовала часть торгового места на одном из рынков города по улице Ольховская, где разместила столик-витрину, сейф, а также наняла продавца. При этом она не была зарегистрирована индивидуальным предпринимателем, не стояла на учете в Федеральной пробирной палате и не имела лицензии на скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов, камней и их лома.

В 2021-2022 годах женщина приобрела у неизвестных 881 ювелирное изделие без маркировки стоимостью более 16,8 млн рублей для дальнейшего сбыта. В августе 2022 года "ювелирку" изъяли правоохранительные органы.

Сейчас расследование дела о незаконном обороте завершено. Его рассмотрит Железнодорожный районный суд уральской столицы.