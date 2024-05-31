31 Мая 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

В Новосибирской области сформирована уникальная система поддержки инициатив ветеранов

Губернатор Андрей Травников принял участие в работе VI Пленума Новосибирского областного совета ветеранов, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«За последние годы мы прошли большой путь, сделали большое дело. Это не только реализация десятков и сотен проектов и инициатив ветеранов, не только построение уникальной для страны системы финансирования ветеранских организаций, но и те отношения, которые у нас в итоге сложились. Сегодня всё работает, можно сказать, автоматически. Приятно слышать отчёт о том, что взаимодействие Совета ветеранов области с министерствами регионального Правительства настолько рабочее, что Губернатору даже не приходится вмешиваться в ход решения многих вопросов. Это результат нашей настойчивой работы по выстраиванию этих взаимоотношений.
Предлагаю на этом не останавливаться и не успокаиваться. Со своей стороны, подтверждаю установки всем коллегам в министерствах в отношении всех инициатив ветеранов. Попрошу руководителей местных отделений ветеранских организаций то же самое делать в отношении своих коллег в органах власти муниципалитетов.
Да, сегодня многие вещи мы подняли на уровень области, но не хотелось бы, чтобы на местном уровне главы перестали воспринимать ветеранов как первых помощников и активных земляков, и все вопросы переадресовывались исключительно на областной уровень. Давайте беречь ту систему взаимоотношений на разных уровнях, которую нам удалось за эти годы создать», – подчеркнул глава региона.

(2024)|Фото: nso.ru

Также Андрей Травников вручил заслуженным представителям ветеранского движения Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области.

В ходе работы пленума председатель Новосибирского областного совета ветеранов Владимир Панарин выступил с докладом «О задачах ветеранских организаций по подготовке празднования 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

О формах патриотического воспитания молодежи доложил начальник Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала Армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации Валерий Косухин.

Об организации работы по изданию 2-го тома альманаха «Трудовая доблесть», «Трудовой героизм новосибирцев в годы Великой Отечественной войны» участникам заседания рассказал директор Государственного архива Новосибирской области Дмитрий Симонов.

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, медали, награды, ордена(2018)|Фото: Накануне.RU

Теги: андрей травников, совет ветеранов, ветеранское движение, благодарственные письма


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