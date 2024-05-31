Картаполов - о разрешении Пентагона наносить удары по РФ: Для США появятся угрозы

Разрешение США на нанесение Украиной ударов по территории России никак не скажется на ходе спецоперации, но для США появятся угрозы, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Потому что раз они повышают градус эскалации, хорошо, мы ответим. Асимметрично, но чувствительно", - сказал Картаполов РИА Новости.

Ранее издание Politico сообщило, что президент Соединенных Штатов Джо Байден втайне разрешил Киеву наносить удары по территории России американским оружием. Разрешение дано наносить удары по российской территории "исключительно в районе Харькова", что поможет ВСУ защитить второй по величине город Украины. При этом отмечается, что политика разрешения ударов вглубь РФ не изменилась.