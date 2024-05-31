Московские школьники два часа ждали начала ОГЭ из-за сбоя программы

После инцидента в Нижегородской области, когда школьники несколько часов ждали начала ОГЭ из-за сбоя, а некоторые так и не приступили, подобное произошло в Москве.

Приступить к ОГЭ не смогли 309 учеников из 8430. Во время ОГЭ по физике и географии не запустилась программа для теста. На исправление ошибки ушло два часа, а девятиклассники начали сдачу экзамена только в 12 часов. Однако часть учеников, не дождавшись запуска программы, решили покинуть экзамен. Им будет предложено сдать его 14 июня, сообщили в столичном департаменте образования и науки. Там проводят проверку и примут меры, чтобы подобного больше не повторялось. Однако школьникам теперь не по их вине придется ждать еще две недели. Кое-кто в соцсетях предложил ставить при таких случаях высший балл.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов считает, что ОГЭ вообще можно отменить - это лишняя нервотрепка, в которой нет никакой необходимости. ОГЭ не нужен ни для поступления в техникум, ни для продолжения обучения в школе. А вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что из-за драконовских норм ЕГЭ стал полицейской операцией против детей.